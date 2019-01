Tutti sanno quanto io apprezzi Francesca Cipriani, ma quando ho letto il suo ultimo messaggio per Salvini su Instagram Stories…



L’ex naufraga ieri sera è stata derubata a Milano e si è sfogata sui social. La Cipriani ha taggato Salvini e gli ha fatto i complimenti perché “sbatte fuori dall’Italia i delinquenti”.

“Sono appena stata derubata a Milano. Tutti i documenti più i soldi. A chi è stato auguro davvero il peggio. BRAVO MATTEO SALVINI. Sbattili tutti fuori questi delinquenti e non farli più entrare in Italia. Sei un grande”.

Francy, ma…



Su una cosa però sono d’accordo con la Cipry: i delinquenti vanno puniti, dai piccoli criminali che scippano le ragazze, ai pesci grossi che rubano 49 milioni.



“Walter è stato molto, molto maleducato nei miei confronti. Quando è finito il GF ho mandato un WhatsApp a Walter scrivendogli semplicemente che ero contenta per la vittoria. Io ho tifato lui a prescindere dal fatto che lo volevo conoscere. Sono stata una tifosa, una telespettatrice che diciamo l’ha stimato molto e l’ha seguito durante il reality. Walter non ha mai risposto al mio WhatsApp, per questo è un grandissimo maleducato. Lo posso dire tranquillamente“.

Ci sono tantissime persone impegnate, umili nella vita, che hanno dei ruoli sociali impegnati per l’Italia. E loro mi hanno risposto a differenza di Walter. C’è anche Matteo Salvini che mi risponde, che è un uomo, come dire, veramente impegnato e che fa cose concrete, e Walter Nudo che ha vinto il Grande Fratello non mi risponde? Ma a che livello siamo arrivati in questo Paese? Veramente, la gente è fuori”.