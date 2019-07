Il mondo è davvero piccolo perché Francesca Baroni, storica protagonista di una delle passate edizioni di Temptation Island, tempo fa ha avuto una frequentazione con un bellissimo ragazzo che in queste settimane sta ricoprendo il ruolo proprio del tentatore nel medesimo programma che ha dato la fama alla polla che non vuole stare con il pollo.



Nel futuro top tanto sognato dalla Baroni purtroppo non ci sarà spazio per, il single che nell’edizione attualmente in onda diha mandato in crisi la coppia di Uomini e Donne, David Scarantino e Cristina Incorvaia.

A confessare questa curiosa indiscrezione è stata proprio la Baroni intervistata dal settimanale Mio, dove ha raccontato nel dettaglio la brevissima frequentazione intrapresa con Sammy, terminata per mancanza di interesse proprio da lei.

“Sammy, il tentatore al quale si è avvicinata molto Cristina Incorvaia, lo conosco. Ci sono uscita insieme un annetto fa, ma non mi interessava e poi ho smesso di vederlo“

Lo stesso Sammy recentemente ha rilasciato un’intervista, dove però non ha parlato di Francesca, bensì di Cristina Incorvaia che è uscita da Temptation Island insieme al suo David Scarantino.