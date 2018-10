Fra Karina Cascella e Mario Serpa sono volati stracci su Instagram e la colpa sarebbe tutta da attribuire ad un’opinione che ha espresso la Cascella: la sua presenza ad Uomini e Donne in qualità di opinionista è inutile.

Mario Serpa ha tirato fuori gli artigli e su Instagram ha risposto per le rime alla Cascella:

Karina a questo punto è stata sommersa dalle offese e si è vista costretta a rispondere con una serie di video su Instagram Stories:

“Non mi è stato chiesto cosa penso di Mario nella sua vita privata, ma come opionista. Cosa mi volete dire che è fondamentale per la puntata? Io penso che lo sappia anche lui, il suo ruolo è ridotto, essendoci già Tina e Gianni. Se uno mi chiede cosa penso di lui come opinionista io dico che non ha tutta questa verve, non mi pare di aver detto un’eresia. Ho risposto solo ad una domanda. Quelle esaurite che lo seguono sono cattive e devono farsi curare, non io”

Fino al repentino passo indietro, dopo una telefonata con Mario Serpa:

Non per difendere Karina Cascella che non ne ha bisogno, ma cosa ha detto di così tanto offensivo? Gli interventi di Mario Serpa a Uomini e Donne si contano sulle dita di una mano e quando ha parlato non ha smosso nessuna dinamica.

Dire che una persona sia inutile alle dinamiche di un programma non credo sia offensivo, lei non ha mai commentato la persona, ma il suo lavoro.

Io stesso su questo blog ho ironizzato su Tinì Cansino al Trono Over o su Martina Hamdy al Grande Fratello Vip, ma non ho mai pensato fossero “inutili” nella loro vita, ma solo in TV.

Che Karina abbia toccato un nervo scoperto di Mario?