L’assessore regionale al Turismo della Sicilia, Manlio Messina, di Fratelli d’Italia, pubblica su Facebook un fotomontaggio con il premier Conte che viene arrestato da due carabinieri, e scoppia la polemica sui social. L’assessore Messina, che ha anche la delega allo Sport e allo Spettacolo, ha scritto nel post “#Maseiserio? Giuseppi Conte #maseiserio?”. E ancora: “650 consulenti per partorire una schifezza del genere?”. Numerosi i commenti al vetriolo di esponenti del Pd sui social, come Antonio Ferrante che scrive: “Ha usato frasi e immagini nei confronti del presidente del consiglio non degne di chi rappresenta le istituzioni. Mi aspetto le scuse dell’assessore e un intervento del Presidente Musumeci”. Ma anche semplici utenti di Facebook hanno criticato il post, sottolineando la carica ricoperta da Messina.

