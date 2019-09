Prima public lecture per il World Press Photo, la mostra internazionale di fotografia del più grande concorso di fotogiornalismo al mondo che, per il terzo anno, fa tappa a Palermo. Quest’anno la mostra cambia sede e si trova a Palazzo Drago, via Vittorio Emanuele 382, fino al prossimo 6 ottobre. Sarà Tony Gentile, fotoreporter siciliano conosciuto in tutto il mondo, ad inaugurare il ciclo di incontri – da quest’anno ad ingresso gratuito – oggi alle ore 18.30. A dialogare con lui Gery Palazzotto, editorialista de La Repubblica e direttore della comunicazione del Teatro Massimo di Palermo.

