di Antonio Atte

“Ma quale fake news, sono io l’autore della foto dei rifiuti a Via Toledo. Penso che i ‘professionisti del factchecking’ questa volta abbiano proprio fatto disinformazione. Volevano svelare la ‘bufala’ ma sono stati essi stessi produttori di una ‘bufala”https://www.adnkronos.com/”. Paolo Carotenuto il giorno 27 settembre si trova in Via Toledo, Napoli, a pochi passi dal suo ufficio. La strada è invasa da molti dei ragazzi che hanno preso parte alla manifestazione per il clima ‘Fridays for future’. Carotenuto posta una foto su Facebook che mostra un cestino traboccante di lattine, cartacce e sacchetti per hamburger nel tratto di via percorso dai giovani.

Fonte