E’ polemica sui social per alcune foto che ritraggono Fedez e Chiara Ferragni nella Cappella Sistina in Vaticano postate sui social della coppia. I Ferragnez, infatti, dopo un weekend alle Cinque Terre, si sono concessi una visita tra i monumenti di Roma, postando su Instagram le foto davanti al Colosseo, al ristorante con un piatto di rigatoni all’amatriciana e in Piazza San Pietro. Ma la polemica si è scatenata quando la coppia, in visita privata ai Musei Vaticani, ha pubblicato un video e alcune foto che ritraggono la Ferragni di spalle nella Galleria delle carte geografiche e nella Cappella Sistina dove è vietato fare fotografie. I due abbracciati, lei vestita di bianco e lui con pantaloni neri, t-shirt dello stesso colore e mascherina, guardano la volta della Sistina con sullo sfondo il Giudizio Universale di Michelangelo.

Fonte