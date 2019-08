I volti delle vittime di pedofilia, uno dietro l’altro scorrono, sul nuovo portale lanciato dall’associazione La Caramella Buona della criminologa Bruzzone. Su ogni immagine è postato un numero di codice. Serve a facilitare la segnalazione in caso qualcuno riconosca l’identità di uno dei minori ritratti. Nonostante le dichiarate finalità di dare un’opportunità di “salvezza” a tanti bambini violati, è un’operazione che fa discutere. “C’è una violazione dell’articolo 114 del codice di procedura penale che vieta la pubblicazione di immagini di minori coinvolti in fatti di cronaca, in particolar modo se vittime di violenza”, ricorda all’Adnkronos il presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche Franco Elisei, coestensore dell’aggiornamento della Carta di Treviso. “E i responsabili di tale violazione rispondono al Garante della Privacy”, aggiunge.

Fonte