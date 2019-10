di Carlo Roma



Dall’Aula del Parlamento a quella di registrazione. Simone Baldelli, deputato di Forza Italia, non è solo un esponente politico ma anche un appassionato di musica che ora lancia il suo primo brano, ‘Tu sai perché’, con l’idea di proseguire la sua ‘avventura musicale’ dando vita anche ad un album. Quella del singolo è un’operazione che Baldelli vara “per divertimento e con la massima umiltà “, ma che non resterà un fatto isolato. Conversando con l’AdnKronos, il deputato rivela, infatti, che sta “finendo un altro brano. Il progetto è quello di fare un disco vero e proprio. Sono impegnato nella scrittura di altre canzoni”.

Il suo singolo di esordio che nella versione spagnola si intitola ‘Ahora lo sé’, è disponibile da oggi su tutti i digital store, accompagnato da un video su Youtube diretto da Andrea Basile che ha lavorato tra l’altro con Tiziano Ferro e Ligabue. La canzone è un pezzo romantico che racconta la storia di un triangolo amoroso. Il testo è stato scritto da Baldelli con Stefano Paviani e con Filadelfo Castro ed è realizzato da Beat Factory Studio. “Questo – racconta Baldelli – è il mio primo brano da cantautore. La sfida, e la cosa divertente, è provare a declinare in chiave pop italiana una musica latina molto romantica, molto melodica”.

