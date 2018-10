Condanna a 14 anni e dieci mesi di reclusione a Rodolfo Fiesoli per le violenze avvenute nella comunità di recupero per giovani Il Forteto. Sei anni e quattro mesi per Daniela Tardani, imputata con lui nel processo di appello bis celebrato oggi, venerdì 26 ottobre, a Firenze. Il procedimento era stato disposto dalla Cassazione limitatamente a un episodio di violenza su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi per decidere se si fosse trattato di una violenza semplice o di gruppo. La Corte d’Appello ha stabilito che c’è stata violenza di gruppo, ricalcolando così la pena per Fiesoli.

Il profeta del Forteto non andrà in carcere, poiché la sentenza potrà essere di nuovo impugnata con un ricorso per Cassazione, già annunciato da Lorenzo Zilletti, difensore di Fiesoli. Questa mattina, al termine dell’udienza, la procura generale aveva chiesto per Fiesoli un ricalcolo della pena a 17 anni e 6 mesi. Il procuratore generale Luigi Bocciolini aveva chiesto il ripristino della condanna di primo grado per Fiesoli a 17 anni e mezzo e una condanna a 6 anni e 10 mesi per Daniela Tardani. A luglio Fiesoli in attesa della nuova decisione era stato scarcerato.