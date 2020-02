Last year I arrived into testing with a lot of water weight and around 78kg. This year, I’m at a better weight of 73kg. Still have more fat to burn off and more muscle to add but on the way. If you are wanting to get in shape, you can do it. Let’s go guys #keeppushing #letsgo ???? pic.twitter.com/vR56uEiCET — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 6, 2020

La forma e l’anima di Lewis Hamilton: più magro di prima, e anche più ispirato. A torso nudo, molto tatuato, il sei volte campione del mondo si fa un selfie per spiegare il concetto e nello stesso tempo presentare il biglietto da visita per il prossimo Mondiale al via: “L’anno scorso ero arrivato a inizio stagione che pesavo 78 chili, dovuti soprattutto all’accumulo di liquidi, ora sono al miglior peso di 73, e ho ancora grasso da bruciare e muscoli da mettere su. Se vuoi metterti in forma, puoi farlo, forza ragazzi”.

Ammesso che ce ne fosse bisogno, il britannico, 35 anni, mostra un appetito per niente sopito. Dimagrisce il corpo, non la voglia. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, verrà presentata la Mercedes edizione 2020 che scenderà in pista per i due test invernali a Barcellona (19-21 febbraio e 26–28 febbraio) e poi per la prima di campionato, il 15 marzo a Melbourne. L’amore di Lewis con le Frecce d’argento dura dal 2013, potrebbe prolungarsi se il team anglo tedesco gli verrà incontro ritoccando la busta paga (percepisce ora sui 50 milioni di dollari a stagione) e se insieme, al netto del futuro stesso del team principal Toto Wolff che potrebbe cambiare mestiere, troveranno ancora motivazioni e obiettivi, visto che la F1 del 2021 sarà molto diversa per il cambio dei regolamenti. Altrimenti, l’amore prenderà altre strade per entrambi. Per Hamilton si era ipotizzata una via Ferrari a fine stagione scorsa, ma successivamente il rinnovo a lungo termine (fino al 2024) del 22enne Charles Leclerc sembrerebbe aver spostato i progetti del Cavallino sul piccolo Principe di Monaco.



Benché non molto, il mercato avrà tempo per animarsi. Invece l’urgenza di Lewis per la sua anima ha fretta. Anzi, crescendo, ne ha sempre di più. E’ diventato vegano, ha promesso di ridurre il proprio impatto ambientale quanto più possibile, prega e ringrazia Dio e le energie positive ogni volta che può. Gli mancava ricucire una ferita aperta nel tempo: con suo padre Anthony, l’uomo che l’ha messo sui kart a 8 anni facendo molti sacrifici per accompagnarlo come manager fino a dieci anni fa, quando Hamilton junior decise di camminare da solo. Una separazione non consensuale che portò i due a non parlarsi per anni. Solo negli ultimi tempi i due hanno riallacciato, faticosamente, i rapporti. Soprattutto perché Lewis sente che non tutto dura per sempre.



E allora ecco che posta una foto, lui che cinge papà mentre passeggiano su una spiaggia al tramonto. Sono ritratti di schiena, con il passato ormai alle loro spalle. La spiega con un lungo post, la profondità di questa inquadratura: “Il nostro percorso non è stato facile, abbiamo affrontato molti ostacoli come individui e come famiglia. Io e mio padre non abbiamo avuto il più semplice dei rapporti. Lui ha lavorato duro per creare un’opportunità a noi come famiglia ed è grazie a lui se sono arrivato dove sono oggi. Alla ricerca del successo, con tutta la pressione che ci metteva su tutti addosso, eravamo così immersi nella corsa per raggiungerlo che abbiamo perso di vista la cosa più importante, cioè il nostro rapporto. Abbiamo perso il legame padre-figlio, ma era da tanto tempo che volevamo recuperarlo e negli ultimi due anni ci siamo riavvicinati. In questa pausa invernale ho chiesto a mio padre di venirmi a trovare per passare un po’ di tempo insieme, solo noi due. Non lo avevamo mai fatto prima e condividere del tempo di qualità con lui mi ha procurato molta felicità. Volevo condividerlo con voi. La famiglia è la cosa più importante al mondo. Non puoi sceglierla, ma puoi fare in modo di farla funzionare indipendentemente dalle differenze, perché loro sono quelli che ci saranno quando non avrai niente”. L’anima di Lewis prende sempre più forma.