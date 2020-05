Non si sono mai tanto amati. Ex compagni di squadra, molto rivali: Lewis Hamilton e Nico Rosberg, fino a che sono stati in sella alla stessa Mercedes, non se le sono risparmiate. E neanche dopo, quando il tedesco dopo aver vinto il Mondiale 2016 si è ritirato dalla F1 ed è passato dall’altra parte, quella del commentatore tv, lasciando al britannico campo aperto per spadroneggiare nella scuderia anglotedesca e su ogni pista. E anche adesso che i motori sono spenti, non mancano scintille. “Non so se Hamilton capisca l’effetto di un lungo stop sul cervello” ha detto Rosberg alla tv tedesca RTL, facendo riferimento al fatto che Lewis “sta mettendo tutto al suo interno. Non sono sicuro che capisca come il corpo si deteriori in cinque mesi in termini di sensibilità e capacità di guida”. Forse, alludendo al fatto che il suo ex compagno e rivale sia vulnerabile a qualcosa, nonostante i sei titoli Mondiali? E lo sia proprio dal punto di vista mentale?

“Hamilton deve continuare ad allenarsi a livello cognitivo. E ne sono curioso. Non credo che Lewis lo capisca”, ha aggiunto Rosberg rispondendo probabilmente alle affermazioni di Hamilton che poche ore prima aveva detto in un video diffuso dalle Frecce d’Argento: “Vivo positivamente questo periodo di riposo, mi sento più fresco che mai: ci sono stati momenti negli ultimi cinque anni in cui pensavo che un periodo di riposo sarebbe stato positivo per il corpo e la mente. Per un atleta ai vertici non è mai una buona cosa allontanarsi per un anno, ma ci è stato consegnato un periodo parzialmente sabbatico, che mi sta piacendo. Quest’assenza forzata dalla pista è quasi una benedizione, perché ti fa apprezzare di più le cose che ami e fai”.

Ma al di là delle presunte difficoltà personali del britannico, il ragionamento non è peregrino. E vale certamente per tutti i piloti: “Per loro vedo due sfide. In primo luogo, i muscoli e soprattutto i muscoli del collo. È impossibile allenarli in palestra. Ciò che è ancora più complicato è che stanno dimenticando la perfezione necessaria per guidare”.

Di più: la F1 guiderà davvero quest’anno? Dopo la falsa partenza a marzo in Australia, col primo Gp annullato a poche ore dalle prime prove libere dopo la positività al Covid-19 di un membro dello staff McLaren che si è ritirata trascinandosi dietro le altre squadre, il Circus affronta la stagione più complicata della sua storia. Niente gare, niente fatturato, moltissimi dubbi anche sul proprio futuro. Per ora, l’idea è di ricominciare a porte chiuse in Austria il 5 luglio e per due week end successivi. E di continuare, sempre a porte chiuse, fino a un minimo di 15 gare da disputare entro l’anno solare, includendo nel calendario anche circuiti inizialmente non previsti come ha detto il presidente Chase Carey: “Siamo già a buon punto sull’inserire gare in Europa ad inizio settembre, ma anche in quella che tradizionalmente era la pausa estiva. Il piano è correre in Europa, Asia e America tra settembre, ottobre e novembre, per poi concludere in Medio Oriente con Bahrain e Abu Dhabi in dicembre. Speriamo di avere un calendario di 15-18 gare, di cui la prima parte senza pubblico, augurandoci di averlo nella seconda”.

Monza, tradizionalmente a settembre, è al momento ancora in calendario. Ma nel frattempo sono molti i circuiti che si sarebbero candidati a ospitare gare, tra cui Imola, Hockenheim e Portimao. Barcellona si offre fino all’autunno. La situazione è ancora molto fluttuante e suscettibile di grandi e repentini cambiamenti. Non solo nel calendario: la F1, che per l’emergenza Coronavirus ha scombussolato i propri programmi a cominciare dal rinvio al 2022 dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, è alle prese con una revisione completa di se stessa per sopravvivere. E punta alla sostenibilità, che si traduce in taglio dei costi. Il budget cap, il tetto di spesa massimo consentito alle squadre dal prossimo anno, è stato ridotto dai 175 milioni di dollari iniziali a 145 (dettagli nei prossimi giorni). Ma la F1 vuole ridurlo ancora di più: a 140 milioni nel 2022, a 135 nel 2023. Un taglio che penalizza soprattutto le grandi scuderie, a partire dalla Ferrari, non solo per il personale che dovrebbe ridurre a fronte di investimenti maggiori visto che ha anche dei team clienti (Alfa Romeo e Haas), ma per i contenuti di tecnologia e lo stesso Dna che sarebbe costretta a snaturare.

La Ferrari e la F1 stanno insieme da sempre, impensabile una separazione. Semmai il Cavallino, per non ridurre personale e capacità di sviluppo, potrebbe aprirsi un altro fronte dove correre e poter sperimentare, come il team principal Mattia Binotto ha fatto capire in una recente intervista col Guardian. La prateria più interessante sarebbe il Wec, il mondiale endurance con le sue hypercar ibride, che Maranello potrebbe sfruttare come laboratorio di ricerca e sviluppo per la F1. La Ferrari e la tecnologia sì, si sono sempre amati.