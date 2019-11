Pole a sorpresa nel Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno sul circuito di Austin. Valtteri Bottas fa il giro più veloce in 1’32″029 e dividerà la prima fila con Sebastian Vettel che piazza la sua Ferrari in seconda posizione a soli 12 millesimi. Terzo tempo per Max Verstappen davanti a Charles Leclerc mentre Lewis Hamilton scatterà solamente dalla quinta casella della griglia di partenza. In top-10 anche Albon, Sainz, Norris, Ricciardo e Gasly.

Dall’undicesima posizione scatterà la Renault di Hulkenberg, dietro di lui Magnussen, Kvyat (al quale è stato cancellato l’ultimo tentativo con cui aveva centrato l’undicesimo posto), Stroll e Grosjean. Più indietro nella griglia, invece, le due Alfa Romeo di Giovinazzi (16°) e Raikkonen (17°) e le due Williams di Russell e Kubica. Partenza dalla pit-lane, invece, per Perez dopo aver commesso un’infrazione durante il corso delle libere del venerdì.

La qualifica di Leclerc è stata condizionata da un problema al motore nella terza sessione di libere. Durante il corso del suo primo out-lap, il pilota monegasco ha infatti dovuto fermare la Ferrari nel terzo settore: dal posteriore della sua SF90 è uscita infatti una fumata bianca che ha costretto il ferrarista a parcheggiare la vettura a bordo pista. E per i meccanici è stata una corsa contro il tempo per rendere la vettura pronta per le qualifiche utilizzando soprattutto il Q1 per fare più giri possibili. Nel Q2 il ferrarista è comunque risultato il più veloce davanti proprio al compagno di scuderia Vettel.

“Sono molto contento, ho fatto un bel giro all’inizio del Q3. Su una pista come questa il feeling aumenta giro dopo giro. Ieri sembrava tutto complicato, oggi ha funzionato tutto meglio e abbiamo sistemato tutti i dettagli e abbiamo messo insieme il giro: è una bellissima sensazione”, ha detto Valtteri Bottas. “Verso la fine c’era meno aderenza nel terzo settore, per fortuna gli altri non hanno migliorato e va bene così”.

“Congratulazioni a Bottas, è stata una qualifica entusiasmante. Ho perso qualcosina in alta velocità, ero un pò dietro quando ho commesso quel piccolo errore. Ho fatto due giri discreti, è stata una questione di centesimi e c’è sempre qualche punto dove puoi migliorare”. Questa l’analisi di Sebastian Vettel. “Domani spero in una buona partenza per fare una buona gara – ha proseguito il pilota tedesco – Il rettilineo non è così lungo, si parte in salita e spero di scattare bene e vediamo cosa riusciremo a fare. Tutti partiremo con le gomme medie, la gara sarà lunga e il primo giro sarà impegnativo e importante”.

“Oggi è stata una giornata piuttosto negativa, è andata così e bisogna guardare avanti. Non si può sempre vincere, congratulazioni a Bottas perchè ha fatto un grande lavoro”. Queste le parole di un deluso Lewis Hamilton. “Oggi non ero in grande forma – ha aggiunto il pilota britannico ai microfoni di Sky – Domani? Onestamente non ci sto pensando, voglio solamente digerire quello che è successo e poi guardare avanti”.