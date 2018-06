Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota della Ferrari, che scattava dalla pole position, ha mantenuto il comando della gara dal primo all’ultimo giro, precedendo la Mercedes di Bottas e la Red Bull di Verstappen. Ai piedi del podio Daniel Ricciardo, che ha superato Kimi Raikkonen, sesto al traguardo, alla partenza e Lewis Hamilton, quinto, ai box. Con questo successo, il terzo stagionale dopo quelli in Australia e Bahrain, il tedesco – alla 50/a vittoria in carriera in Formula 1 – torna in testa alla classifica del Mondiale con un punto di vantaggio sul britannico. Era dal 2004 con Schumacher che la Ferrari non trionfava a Montreal.

Completano la top 10 le due Renault di Hulkenberg e Sainz, rispettivamente settimo e ottavo. Nona piazza per la Force India di Ocon, a punti anche Leclerc con la Sauber/Alfa Romeo. Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno è in programma in Francia tra due settimane sul circuito ‘Paul Ricard’.