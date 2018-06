Nel primo storico Gran Premio di Svizzera, dopo il bando alle competizioni in circuito decretato dalle autorità elvetiche nel 1955, per il terribile incidente di Le Mans, è stata l’Audi a dominare: Lucas Di Grassi ha messo in riga tutti. Secondo Sam Bird si DS Virgin Racing che così – visto anche il misero decimo posto di Eric Vergne, leader del mondiale su Techeetah – riapre di fatto la lotta per il titolo a due gare dalla fine. Terzo Jerome D’Ambrosio con la Dragon

“Abbiamo avuto un po’ di fortuna – ammette Sam Bird – ma per ottenere questo risultato tutto il team ha fatto un lavoro eccezionale. Adesso ci troviamo in posizione ideale per aspirare al titolo a New York: sappiamo cosa è successo lo scorso anno! Devo solo batterlo (Vergne) nella prima gara e questo ci darà una concreta possibilità”.

“La giornata – conclude il pretendente al titolo – è stata più complicata per Alex Lynn, che ha dovuto rientrare ai box, nonostante il ritmo sostenuto in dodicesima posizione, per il sospetto di un problema al sensore della batteria. Questo lo ha obbligato a percorrere 23 giri con la seconda monoposto, concludendo sedicesimo”.