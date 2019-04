Battute, proteste e tanti insulti. Alla vigilia della Formula E sulle strade della Capitale, e nel giorno in cui il vicepremier Di Maio elogia l’iniziativa durante la visita ai paddock, i romani non la prendono bene e decidono di sgolarsi sulla pagina social ufficiale dell’evento, lamentandosi dei disagi e del traffico che ha paralizzato il quadrante sud della città e scagliandosi contro l’amministrazione e, soprattutto, su “ste lavatrici che magari ve schioppeno”. Con, a condire il tutto, una lunga serie di “mortac..” – ‘vostra’, più che altro – utilizzati come efficace rafforzativo.

