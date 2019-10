MILANO – I numeri non sempre dicono tutto, ma in questo caso basta scorrerli per comprendere il senso di questo travolgente avvio di campionato dell’Atalanta. Grazie al 7-1 all’Udinese i bergamaschi hanno raggiunto quota 28 gol segnati nelle prime 9 giornate di campionato. Una media superiore a 3 gol a partita. E’ il secondo miglior attacco dei cinque campionati più importanti d’Europa. Davanti solo il Manchester City di Guardiola che ha già inanellato 32 reti in Premier League (ma in 10 giornate) e martedì sera ha rifilato un 5-1 in Champions League proprio ai bergamaschi. Il Barcellona è fermo a 23 gol in 9 partite: nella Liga la squadra più prolifica è il Villarreal con 24 reti. Il Bayern comanda in Germania con 24 gol, il PSG in Francia con 25 (ma in 11 turni).

In Italia il secondo miglior attacco è abbondantemente distanziato: l’Inter con 20 centri. Nessuna squadra aveva mai segnato così tanto in Serie A nelle prime 9 giornate nell’era dei 3 punti a vittoria, introdotti nella stagione 1994-95. Per trovare un dato superiore bisogna risalire ai 29 gol del Milan nel campionato 1992-93. Con il 7-1 di ieri l’Atalanta ha eguagliato il suo successo più largo di sempre in Serie A: un 7-1 alla Triestina a giugno del 1952. Con la tripletta di ieri Muriel diventa il secondo giocatore nella storia dell’Atalanta ad avere segnato così tanto nelle prime 9 giornate. Meglio del colombiano aveva fatto solo Karl Aage Hanse nella stagione 1949-50 (9 gol). E Amad Traore è già nella storia della Serie A: primo nato nel 2002 a firmare un gol in campionato.

La squadra di Gasperini è a un passo dalla vetta: appena 3 punti dalla Juventus prima, due lunghezze dall’Inter seconda. E sognare non costa niente. Numeri a parte, l’Atalanta ha dimostrato una notevole capacità di reazione. Non si è lasciata tramortire dal 5-1, rimediata in trasferta col Manchester City martedì scorso in Champions League. Anzi, ha risposto proprio sul piano della goleada. A Zingonia tutti ammettono, a partire da Gasperini, che la Champions sta diventando un test utilissimo per alzare il livello in campionato. I ritmi feroci della massima competizione europea consentono a Papu Gomez e compagni di migliorare le prestazioni sui campi italiani. Qui entra in gioco l’abilità di Gasperini che riesce a trasformare in pochi giorni la delusione per le sconfitte europee in una spinta positiva per le partite di campionato.

Senza trascurare altri due fattori. L’equilibrio di un ambiente che permette di girare subito pagina dopo le battute d’arresto in Champions. E l’entusiasmo dei tifosi che aiutano ad attutire le conseguenze delle sconfitte. La reazione al 5-1 col City è iniziata subito dopo il triplice fischio grazie all’applauso dei 3.000 sostenitori bergamaschi sulle tribune dell’Etihad Stadium di Manchester. Quella prima consolazione collettiva è stata determinante per non lasciarsi avvolgere dalla malinconia. Adesso l’Atalanta cercherà di conquistare la prima vittoria in Champions. In questo modo allontanerebbe anche l’amara constatazione di una differenza troppo marcata di competitività tra la competizione europea e il nostro campionato. Ma questo è un problema generale del nostro calcio. A Bergamo proseguono nel miracolo di una squadra che, con risorse economiche inferiori, continua a scalare posizioni. Il 3° posto dello scorso campionato per ora è confermato. Con il benefit di una vista molto più ravvicinata sulla vetta. E la ciliegina di questo attacco da record che abbatte primati storici.





