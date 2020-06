STOCCARDA (Germania) – La Mercedes cambia livrea per il Mondiale 2020 di Formula 1, che partirà nel prossimo weekend con il Gran Premio d’Austria (da venerdì le prove libere). Dopo la Williams anche la scuderia della Casa tedesca adotta dunque una diversa colorazione, ma in questo caso il motivo non è legato a questioni di sponsor, quanto piuttosto una scelta di solidarietà con la campagna Black Lives Matter, per sensibilizzare così il pubblico sul tema del razzismo. Al movimento ha aderito – anche con proteste personali di piazza – Lewis Hamilton e la squadra lo segue: niente più Frecce d’Argento, insomma, visto che il nero resterà per tutta la stagione sulle monoposto.

Mercedes: “C’è bisogno di azioni per combattere razzismo”

“Dall’ultima volta che ci siamo visti, a Melbourne (dove il campionato non è partito) sono cambiate molte cose – scrive Mercedes sul proprio sito annunciando la novità – Nelle ultime cinque settimane, il movimento Black Lives Matter ha fatto luce su quanto abbiamo bisogno di misure e azioni per combattere il razzismo e tutte le forme di discriminazione. Come squadra abbiamo usato queste settimane per ascoltare le prospettive dei membri che la compongono, imparare e riflettere su com’è oggi la nostra squadra e come vogliamo essere in futuro. Siamo orgogliosi della nostra cultura e dei nostri valori. Premiamo il contributo di ogni singolo individuo e i membri del nostro team ci dicono che l’esperienza all’interno del nostro team è inclusiva. Ma nella nostra organizzazione, solo il 3% della nostra forza lavoro si identifica come appartenente a gruppi etnici minoritari e solo il 12% dei nostri dipendenti sono donne. Questa mancanza di diversità dimostra che dobbiamo trovare nuovi approcci per attrarre talenti da molte aree della società che attualmente non raggiungiamo. Sappiamo che il nostro team sarà più forte se riusciremo ad attrarre talenti dal bacino più ampio possibile e ci impegniamo a raggiungere questo obiettivo attraverso azioni positive”.





Hamilton: “Usare questo momento per educare”

Nelle ultime settimane Lewis Hamilton ha cercato di combattere, prima sui social e poi scendendo in piazza, le ingiustizie e le disuguaglianze dovute ad un razzismo che nel 2020 non è più possibile. “E’ così importante cogliere questo momento e usarlo per educare. Ho sperimentato personalmente il razzismo nella mia vita – sottolinea il britannico sei volte campione del mondo – e ho visto la mia famiglia e i miei amici sperimentare il razzismo, e parlo di cuore quando faccio appello al cambiamento. Quando ho parlato con Toto delle mie speranze su ciò che potevamo ottenere come squadra, ho detto che era così importante essere uniti. Vorrei ringraziare enormemente Toto e Mercedes per aver dedicato tempo ad ascoltare, parlare e comprendere davvero le mie esperienze e per aver preso questa decisione. Vogliamo costruire un’eredità che vada oltre lo sport, e se possiamo essere i leader e possiamo iniziare a costruire più diversità all’interno della nostra attività, invierà un messaggio così forte e darà agli altri la sicurezza di iniziare un dialogo su come possono implementare modificare”.





Wolff: “Nostra livrea impegno pubblico anti-discriminazioni”

Sulla stessa falsariga le parole del team manager Mercedes, Toto Wolff. “Il razzismo e la discriminazione non hanno posto nella nostra società, nel nostro sport o nella nostra squadra: questa è una convinzione fondamentale in Mercedes. Ma avere le giuste credenze e la giusta mentalità non è sufficiente se rimaniamo in silenzio. Desideriamo usare la nostra voce e la nostra piattaforma globale per parlare di rispetto e uguaglianza e la Silver Arrow gareggerà in nero per l’intera stagione 2020 per mostrare il nostro impegno per una maggiore diversità all’interno del nostro team e del nostro sport. La nostra livrea – chiosa il manager austriaco – è il nostro impegno pubblico a intraprendere azioni positive”.











