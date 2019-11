Prime prove libere del Gp del Brasile di Formula uno sotto l’acqua. Alexander Albon su Red Bull ha fatto segnare il miglior tempo sul circuito di Interlagos. Fresco di rinnovo, il giovane pilota thailandese ha girato in 1.16.142 staccando la Mercedes di Valtteri Bottas di 0.551 millesimi. Seguono le due Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, rispettivamente a 0.899 e 1.143. Lewis Hamilton, su Mercedes, è rimasto a lungo ai box, vista la pioggia e la pista bagnata, poi nel finale non è riuscito a far segnare alcun tempo a causa dell’incidente di cui è stato protagonista proprio Albon che ha portato alla fine della sessione. Di fatto la sessione è stata a lungo caratterizzata dalla pioggia e solo nell’ultima mezzora i piloti hanno potuto trarre indicazioni utili in vista della gara di domenica.