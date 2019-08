Bottas: “Voglio diventare campione del mondo con Mercedes”

– Valtteri Bottas sarà al volante della Mercedes anche nel Mondiale di Formula 1 2020. Lo ha annuciato, via Twitter, la stessa scuderia tedesca. Fugate dunque le perplessità di Toto Wolff, direttore esecutivo Mercedes, che recentemente aveva detto di avere molti dubbi se confermare il pilota finlandese, “tallonato” dall’emergente francese Esteban Ocon. “Il team ha confermato oggi di aver esercitato la sua opzione con Valtteri Bottas per la stagione di Formula 1 2020”, è quanto ha scritto la Mercedes.

“Sono molto felice e orgoglioso di far parte del team Mercedes per la quarta stagione consecutiva, desidero ringraziare tutti i membri della squadra e il consiglio di amministrazione per la loro fiducia in me. Le mie prestazioni sono migliorate ogni anno; questo è un ottimo modo per iniziare la seconda metà del 2019 – le parole del finlandese così come riportate nel comunicato stampa -. Il mio obiettivo è diventare campione del mondo di Formula 1. Credo che Mercedes sia l’opzione migliore per me per provare a raggiungere questo obiettivo nel 2020”. Il trentenne finlandese, attualmente secondo nella classifica del mondiale piloti, con la Mercedes ha vinto cinque gran premi e ottenuto dieci pole position.

Wolff: “Valtteri ha fame per migliorare ancora”

Il direttore esecutivo Mercedes Toto Wolff ha spiegato i motivi che hanno spinto la casa tedesca a confermare il pilota finlandese: “Per il 2019 abbiamo lavorato con Valtteri per farlo tornare ancor più forte rispetto a quello visto nel 2018. Ha fatto alcune prestazioni davvero impressionanti quest’anno. Finora è stata la sua prima metà di campionato di maggior successo ma ha ancora fame ed è deciso a continuare a migliorare e ad aumentare il suo livello. Questa è la mentalità che vogliamo da tutti i membri del nostro team”.

Calendario 2020 con 22 Gp, sarà record assoluto

Alla vigilia della riaccensione dei motori, dopo la breve pausa estiva, la Formula 1 ha reso noto il calendario provvisorio per la stagione 2020, che prevede 22 Gp, uno in più rispetto a quella in corso e primato assoluto per la massima espressione dell’automobilismo sportivo. Compare per la prima volta il Gp del Vietnam, ad Hanoi, c’è un ritorno dopo qualche decennio del Gp d’Olanda, a Zandvoort, mentre verrà di nuovo a mancare uno storico appuntamento come il Gp di Germania. La stagione comincerà il 15 marzo, come da tradizione in Australia, e si concluderà il 29 novembre ad Abu Dhabi. Nel calendario diramato, il Gp d’Italia a Monza compare con un asterisco, a significare che per la prossima stagione non c’è ancora un contratto in essere, ma l’accordo per un prolungamento sta per essere chiuso. Il calendario definitivo sarà approvato dal Consiglio World Motor Sport della Fia il prossimo 4 ottobre.

Ecco il calendario 2020:

15 marzo: Gp d’Australia (Melbourne)

22 marzo: Gp del Bahrain (Sakhir)

5 aprile: Gp del Vietnam (Hanoi)

19 aprile: Gp della Cina (Shanghai)

3 maggio: Gp d’Olanda (Zandvoort)

10 maggio: Gp di Spagna (Barcellona)

24 maggio: Gp di Monaco (Montecarlo)

7 giugno: Gp dell’Azerbaigian (Baku)

14 giugno: Gp del Canada (Montreal)

28 giugno: Gp di Francia (Le Castellet)

5 luglio: Gp d’Austria (Spielberg)

19 luglio: Gp di Gran Bretagna (Silverstone)

2 agosto: Gp d’Ungheria (Budapest)

30 agosto: Gp del Belgio (Spa)

6 settembre: Gp d’Italia* (Monza)

20 settembre: Gp di Singapore (Singapore)

27 settembre: Gp di Russia (Sochi)

11 ottobre: Gp del Giappone (Suzuka)

25 ottobre: Gp degli Stati Uniti (Austin)

1 novembre: Gp del Messico (Città del Messico)

15 novembre: Gp del Brasile (San Paolo)

29 novembre: Gp di Abu Dhabi (Abu Dhabi).