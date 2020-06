La Formula 1 resta su Sky. La partnership proisegue anche per le prossime due stagioni, quando la rincorsa al titolo Mondiale da parte della Ferrari continuerà ad essere visibile sui canali della tv satellitare fino a tutto il 2022. Un accordo che anticipa, tra l’altro, la ripresa del circus: lo stop al Mondiale di F1 imposto dalla pandemia è arrivato alla fine: i motori hanno già ripreso a scaldarsi, da luglio torneranno ad accendersi i semafori sul campionato mondiale delle quattro ruote: non solo hamilton, però, tornerà al volante del proprio bolide. A ripartire è l’intera stagione dei motori, con più di mille ore di dirette, 150 gare da vivere tra F1, Moto Gp, Superbike. Domenica 5 luglio riparte la Formula Uno con il Gp d’Austria, al Red Bull Ring, seppure senza pubblico. Due settimane più tardi, il 19 luglio, toccherà alla Moto Gp a jerez della Frontera, in Spagna, che dal 31 luglio al 2 agosto ospiterà anche il via della Superbike.

Ma il prolungamento dell’accordo tra Sky e F1 rappresenta la vera novità, accolta anche da Marzio Perrelli, vice presidente esecutivo della tv a pagamento: “Per tutti i tifosi saranno ancora tante le sfide in pista da seguire insieme con la qualità di Sky, con un canale dedicato che va ben oltre la singola gara, per divertirsi, emozionarsi e celebrare grandi traguardi e grandi imprese, spero anche colorate di rosso Ferrari”.