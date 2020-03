Personalizzazione, digitalizzazione e lifelong learning: sono questi i fattori chiave che influenzeranno il settore Education nel 2020. A illustrarli Benoît-Etienne Domenget, Ceo del network di formazione Sommet Education, specializzato nei settori hospitality management e arti culinarie, di cui fanno parte gli istituti Glion, Les Roches e Ducasse Education. La globalizzazione, infatti, ha portato nuovi modi di vivere, lavorare e anche studiare. Così, Sommet Education ha tracciato un quadro di questa nuova generazione di studenti nel report ‘Top trends in education for 2020’. Monitorare le tendenze del settore per adattare i percorsi accademici alle esigenze degli studenti e del mondo del lavoro è una priorità dei tre istituti di alta formazione che fanno parte del network. Sulla base delle esperienze maturate al fianco di studenti sempre più ‘nomadi’ e provenienti da tutto il mondo, i docenti hanno identificato tre tendenze dominanti che stanno trasformando in modo radicale l’approccio all’educazione ora e per gli anni a venire.

Fonte