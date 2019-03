Dedicato a chi è alla ricerca di un impiego, il prossimo ‘Corso base di pelletteria’, che si svolgerà̀ a Spazio Reale a Firenze Nord dalla prima settimana di aprile a metà̀ maggio, è organizzato da Randstad Italia, appartenente al Gruppo leader mondiale nei servizi per le risorse umane, e Filo Firenze Locations&Academy, scuola di formazione che si avvale del supporto di esperti del settore moda. Il corso, a titolo gratuito, full time della durata di 240 ore, ha lo scopo di sviluppare le competenze di base per lavorare nella pelletteria come addetto al banco, al montaggio e alle macchine da cucire. Il candidato ideale deve avere un’ottima manualità e predisposizione verso il mondo della pelletteria e della moda in generale per essere così indirizzato laddove cresce la richiesta di manodopera specializzata e la necessità di formare nuovi addetti. Dopo il primo corso partito a febbraio e che si concluderà a maggio per macchinisti borse e piccola pelletteria, Randstad Italia e Filo Firenze Locations&Academy proseguono nel loro intento di supportare le esigenze del distretto toscano del settore moda e pelletteria, culla di artigianalità ed esperienza.

