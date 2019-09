Sonepar Italia dà il via alle selezioni per la nuova edizione di Accademia Sonepar, progetto di orientamento, formazione e avviamento al lavoro di giovani diplomati nel mondo della distribuzione di materiale elettrico. Sonepar Italia, leader del mercato con 100 punti vendita e 1500 dipendenti, è pronta ad accogliere in azienda 20 ragazzi provenienti da tutta Italia. Il programma dell’Accademia Sonepar prevede per i partecipanti un corso formativo in aula a Padova, sede dell’azienda, e successivamente l’inserimento in uno dei 100 punti vendita presenti in Italia per un tirocinio.

