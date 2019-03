All Together Now, il nuovo talent di Canale 5: format, conduttori, giuria dello show.

Novità nel palinsesto primaverile di Canale 5. È in arrivo un nuovo talent musicale, che avrà per protagonista, in una veste speciale, J-Ax. S’intitola All Together Now, è prodotto da Endemol Shine e sarà condotto da uno dei volti più amati della televisione italiana: Michelle Hunziker. La partenza è prevista per la metà di maggio 2019, ma al momento non ci sono conferme sulla data scelta.

Andiamo a scoprire tutte le informazioni e le novità su questo format, al debutto assoluto in Italia ma già di grande successo nel Regno Unito.

All Together Now Italia: conduttore e giuria

Come già anticipato, alla guida del programma dovrebbe esserci Michelle Hunziker, mentre il presidente della giuria dovrebbe essere J-Ax, già giudice in passato di The Voice of Italy.

Nell’edizione britannica di questo originale talent, trasmesso dalla BBC, il presentatore è Rob Beckett e alla guida della giuria composta da 100 artisti c’è un volto noto anche dalle nostre parti: la Spice Girl Geri Halliwell.

J-Ax

All Together Now Italia: format e casting

Stando a quanto visto in Inghilterra e a quanto riferito dalle prime anticipazioni, lo show vedrà una serie di concorrenti, tutti cantanti (al momento non sembrano essere incluse le band, eccetto i gruppi vocali), cimentarsi in cover di brani famosi davanti a una giuria di 100 esperti di musica e artisti, guidati da una vera star.

A differenza di altri talent, i giudici che vorranno valutare il brano, dopo i primi 90 secondi di esecuzione, dovranno alzarsi e cantare insieme al concorrente. Il punteggio ottenuto dall’artista equivale al numero di giudici che decidono di cimentarsi nel duetto entro un minuto.

Il vincitore del programma riceverà un montepremi che dovrebbe aggirarsi sui 50mila o 100mila euro. Per partecipare puoi mandare una mail a talent@endemolshine.it o un WhatsApp al numero 3481400203 con i tuoi dati, un recapito telefonico e un video di un minuto in cui ti presenti e ti esibisci brevemente con una cover famosa.

Di seguito un estratto di un episodio andato in onda in Inghilterra: