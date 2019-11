La giunta di centrodestra che guida la città di Forlì ha bloccato i fondi provenienti dalla Regione per un progetto di formazione psicologica e giuridica, rivolta agli operatori del Comune di Forlì e alle associazioni interessate, che riguardava la “prevenzione e contrasto alle violazioni dei diritti umani e alle diverse forme di prevaricazione legate al genere e all’orientamento sessuale”. Fondi che erano già stati destinati a questo scopo dalla precedente amministrazione (di centrosinistra) e mai sbloccati da quella attuale, che ha comunicato il suo diniego nei giorni scorsi. Una decisione che arriva quando si stanno celebrando in tutta Italia eventi legati alla lotta alla violenza sulle donne e che fa infuriare le due associazioni coinvolte, “Un secco no” e “Delfi”.

Il no ai fondi è stato motivato, riferiscono le associazioni, perché la giunta “aderisce, in coerenza con il programma elettorale, ad un modello di famiglia tradizionale”. “Ci chiediamo in che modo contrastare le discriminazioni possa turbare un modello familiare. Ci chiediamo inoltre come una delibera comunale possa essere disattesa senza un atto di eguale valore, trattando decisioni che meritano una motivazione nei confronti della cittadinanza”, attacca “Un secco no. Cui risponde l’assessore comunale alle Pari opportunità, la leghista Andrea Cintorino, sulla stampa locale: “Noi abbiamo aderito a tutte le iniziative contro la violenza sulle donne. Ma in questo caso si parlava anche dei gay. Noi rispettiamo le posizioni altrui, ma non adottiamo politiche Lgbt”. E su Facebook aggiunge: “Noi pensiamo che il modello famigliare con padre, madre e figli sia una verità antropologica e non uno ‘stereotipo’ e non condividiamo le teorie relativiste. E’ evidente anche che nulla nel nostro programma e nelle nostre decisioni contrasta con l’articolo 3 della Costituzione, né con l’inclusione sociale”.

Dura la presa di posizione del Pd. “Ho dovuto rileggere più volte le dichiarazioni dell’Assessora Cintorino, perché pensavo che una rappresentante delle istituzioni non potesse riuscire a formulare delle frasi così gravi e discriminatorie”, scriva Lucia Borganzone, coordinatrice regionale della conferenza delle donne democratiche. Il motivo del no a quei fondi riflette “una concezione della famiglia che ormai ha poco a che vedere con la realtà delle famiglie italiane. Mi chiedo se per il comune di Forlì, e per l’assessora Cintorino, le coppie separate, le madri o i padri single, le famiglie adottive, le coppie non sposate con figli, e potrei andare avanti a lungo con l’elenco, siano incluse nel modello di famiglia tradizionale al quale il comune di Forlì ‘aderisce’, per usare le parole dell’assessora”.