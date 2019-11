A un mese e mezzo dalla morte del marito Giorgio Squinzi si è spenta a Milano Adriana Spazzoli, all’età di 71 anni. La vedova Squinzi era malata da tempo e dopo la perdita del marito, che è stato amministratore della Mapei e ha ricoperto anche il ruolo di presidente di Confindustria, le sue condizioni di salute erano peggiorare ulteriormente.

Adriana Spazzoli era forlivese, si era sposata con Squinzi nel 1971 a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. La coppia ha due figli, Marco e Veronica, da tempo già impegnati nella Mapei. “Nella serata di ieri ci ha lasciato la nostra cara Dottoressa Spazzoli – si legge nella nota della famiglia – In questi anni la sua straordinaria energia, la sua innata e contagiosa passione hanno contribuito significativamente allo sviluppo ed alla crescita mondiale del Marketing e della Comunicazione di Mapei”.

La Mapei Sport ha condiviso la notizia del lutto sui social: “La dottoressa Adriana Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio Squinzi. Non smetteremo di ‘pedalare’ anche per lei, che insieme al marito ha guidato Mapei spa e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme”.

L’ex presidente degli industriali italiani è stato proprietario del Sassuolo calcio dove la moglie ricopriva il ruolo di vice-presidente. Il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani, ricorda Adriana Spazzoli: “A fianco del marito ha saputo fare cose immense tanto nel mondo imprenditoriale quanto nello sport, con la professionalità di un manager capace e, al tempo stesso, il sorriso dolce di una donna gentile. Da lei arrivano alcune delle intuizioni più felici, in termini di marketing e comunicazione, che hanno trasformato un Sassuolo con pochi tifosi e scarse speranze di salvezza in C2 in una squadra ammirata in tutto il mondo, la ‘seconda squadra’ di molti italiani”.

Tanti i messaggi di cordoglio: “Imprenditrice, madre e moglie modello”, “grande donna”. “Apprendo con tristezza della scomparsa di Adriana Spazzoli – scrive il sindaco di Milano Beppe Sala – Mi stringo calorosamente intorno ai figli Veronica e Marco, portando loro l’affetto di tutta la città che ne ricorderà per sempre i meravigliosi genitori”.