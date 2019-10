La creazione di un nuovo brand, l’arricchimento dell’offerta formativa con nuovi corsi, l’apertura di un nuovo campus e la nomina a direttore generale di Elise Masurel. Sono queste le quattro mosse chiave in cui si articola il piano strategico per Ducasse Education, brand della holding Ducasse Développement, dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza da parte di Sommet Education, network di formazione leader nell’Hospitality Management. Un action plan congiunto per affermarsi come leader mondiale della formazione nelle arti culinarie e pasticcere, illustrato da Benoît-Etienne Domenget, Ceo di Sommet Education e presidente di Ducasse Education, e Alain Ducasse, fondatore di Ducasse Education e presidente di Ducasse Développement.

Fonte