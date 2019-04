Un’azienda nata 167 anni fa: una realtà partita da un piccolo paese dell’Umbria, Scheggino (meno di 500 abitanti), per conquistare il mercato mondiale. E’ il 1852, infatti, quando Costantino Urbani ha l’idea di esportare tartufi freschi verso la Francia. Oggi Urbani Tartufi è una holding con base a Scheggino, ma con 13 sedi nel mondo e 300 dipendenti. Esporta l’80% del suo prodotto in 76 Paesi (dagli Usa alla Francia, dal Giappone alla Russia, al Brasile; nel mondo 2 tartufi su 3 nel mondo sono Urbani) e lavora oltre 200 tonnellate di tartufo l’anno. La sua filiale Usa ha un giro d’affari 21 milioni di dollari, a cui si aggiunge un +40% se si considerano i prodotti trasformati a base di tartufo. A guidare questo impero oggi è la famiglia Urbani, Olga e Giammarco, quinta generazione di una dinastia di produttori che da sempre hanno un obiettivo ambizioso: “Far assaggiare il tartufo almeno una volta nella vita a tutti nel mondo”. Per questo l’azienda oggi trasforma circa 700 prodotti che finiscono nelle tavole di tutto il globo: dai ristoranti stellati alla grande distribuzione ai negozi gourmet.

Fonte