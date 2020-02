Il nuovo album dei Foo Fighters è stato completato: a confermarlo, è stato il frontman della band, Dave Grohl.

I Foo Fighters hanno completato il loro nuovo album in studio. L’ultimo lavoro discografico della band è stato Concrete And Gold del 2017, che è entrato nella classifica degli album della Billboard 200 alla posizione numero 1.

Il frontman del gruppo, Dave Grohl, ha parlato dell’imminente disco del gruppo durante l’apparizione in The Bill Simmons Podcast.

In particolare ha detto: “Abbiamo appena finito di realizzare un disco”. +

Foo Fighters, il nuovo album è completato: la conferma da Dave Grohl

Dave Grohl è stato ospite dell’ultimo episodio di The Bill Simmons Podcast in cui ha condiviso alcuni aggiornamenti sul nuovo album della band:

“Abbiamo appena finito di fare un disco. C’è un riff sul nuovo disco a cui ho lavorato per 25 f*****i anni“.

L’ultimo LP dei Foo Fighters è stato Concrete And Gold, uscito nel 2017. Il nuovo album dei Foo Fighters non è l’unico progetto a cui Grohl sta lavorando.

Ha anche parlato a lungo di un documentario sulla vita di alcune band che hanno fatto tour, girando in furgone.

“Sto realizzando un documentario proprio ora – ne sto realizzando alcuni – ma sto realizzando un film su furgoni e van touring. Perché in passato, così come le band indipendenti più giovani, il furgone era il tour bus per i punk rocker negli anni ’80“.

E ha aggiunto: “Quindi ho intervistato tutti e sarete sorpresi. Ad esempio, i Beatles andarono in tournée in un furgone. I Guns N ‘Roses, Metallica, U2 lo stesso“.

Dave Grohl, il documentario sul Van Tour

Il film non parla tanto di aneddoti sul Van Tour – ce ne sono molti, in effetti – ma riguarda molto di più il desiderio di farlo.

Perché – quando si decide di intraprendere questa strada – si è consapevoli di dover rinunciare a tutto, a lasciare il lavoro, la casa e gettarsi ogni cosa alle spalle, solo per inseguire questo sogno senza alcuna garanzia di poterlo effettivamente realizzare, come lui stesso sottolinea.

Il suo primo documentario integrale, Sound City, è stato rilasciato nel 2013 e ha reso omaggio allo studio di registrazione della San Fernando Valley che è stato il luogo di numerose sessioni di registrazione storiche, tra cui Nevermind dei Nirvana.

Nel 2014, i Foo Fighters hanno pubblicato, inoltre, una breve docuserie trasmessa su HBO in concomitanza con l’uscita del loro album, Sonic Highways.



