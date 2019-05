Se la trattativa con l’As Roma proseguirà, il Qatar metterà in campo un “investimento forte”. Lo spiegano all’Adnkronos fonti dell’emirato, che in precedenza hanno riferito della visita ad aprile nella Capitale del presidente del Qatar Sports Investments e del Psg, Nasser Al-Khelaifi, per incontrare rappresentanti del club giallorosso. “Loro amano partire alla grande e questo vuol dire anche lo stadio”, dice la fonte. La novità, sembra di cogliere tra le righe di una trattativa che rimane riservatissima e continua a essere, smentita da James Pallotta, è che il “business dello stadio” non è necessariamente legato al progetto dell’impianto di Tor di Valle.

