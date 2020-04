“Siamo sulla via giusta, ci stiamo indirizzando su una graduale uscita da questa situazione veramente incredibile. Questo lo si deve all’impegno dei nostri cittadini dimostrato in questi mesi di privazione di parte delle nostre libertà e alla capacità che hanno dimostrato di rispettare le imposizioni date”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Facebook. “Credo che lo stesso impegno lo si debba dimostrare per la ripresa dell’attività. Dovremo mantenere certi comportamenti che saranno fondamentali per evitare che il virus possa ricominciare a diffondersi”, ha aggiunto.

