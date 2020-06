Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana fa sapere di voler querelare Il Fatto Quotidiano per l’articolo di oggi che anticipa i contenuti della prossima puntata della trasmissione televisiva della Rai ‘Report. “Ho dato mandato ai miei legali di querelare ‘Il Fatto Quotidiano'”, spiega il presidente, in quanto “si tratta dell’ennesimo attacco politico vergognoso, basato su fatti volutamente artefatti e scientemente omissivi per raccontare una realtà che semplicemente non esiste”. L’articolo e l’inchiesta di Report raccontano di una fornitura di camici medici durante l’emergenza Covid-19 fatta dalla società Dama Spa, partecipata dalla moglie di Fontana.

