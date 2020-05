“Vedendo le immagini dei Navigli di ieri mi sono un po’ preoccupato perché vorrei evitare che la fatica di due mesi possa essere vanificata da una serie di comportamenti che si possono evitare. Da lunedì abbiamo riacquistato un po’ della nostra libertà, non tutta ma un po’ l’abbiamo riacquistata. Vanificare questa fatica, che abbiamo dovuto metterci per arrivare a questo punto, mi pare sciocco. Credo valga la pena di rinunciare a un po’ della nostra libertà per avere poi la libertà definitiva. Non dimentichiamo inoltre che oltre all’aspetto sanitario c’è anche l’aspetto economico, noi dobbiamo ricominciare a poter lavorare in completa sicurezza e tutti quanti”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai microfoni di Sky Tg24.

