Il governo quando ci manderà il materiale?Come rifornirà aziende e lavoratori”? È la sollecitazione che arriva da governatore della Lombardia Attilio Fontana sui dispositivi di protezione. “Parliamo con i fatti: più di 8 milioni di mascherine distribuite ai lombardi entro la fine della settimana, tra cui 100mila già date alle Forze dell’Ordine, e test sierologici dal 21 aprile per individuare gli immuni”, afferma il presidente della Regione. “Presto – prosegue Fontana – dovremo fronteggiare la carenza di altri dispositivi di protezione, a partire dai camici per chi fa visite a domicilio, per non parlare delle aziende che dovranno garantire la sicurezza ai dipendenti quando riapriranno le attività”.

