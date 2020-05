“Guido è tra le persone che stimo di più, perché riesce a mettere insieme una capacità di fare le cose tipicamente lombarda ma accentuata, in più ha la capacità di avere invenzioni e fantasia nel risolvere i problemi. Con lui mi sono trovato non bene ma benissimo e per smentire concretamente la persona che ha detto che avevamo litigato, gli chiedo formalmente, quando avrà finito il suo impegno in Sicilia, di farsi sentire, perché vorrei da lui una mano nella prosecuzione della fase 2”. Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, ospite di Arcardia2020 assieme a Guido Bertolaso. La fase 2, ha rimarcato Fontana, “è una fase delicata, nella quale bisognerà fare tante cose e sono convinto che la strada che lui ha iniziato con l’ospedale in Fiera è la strada che dovremo portare avanti anche in altre realtà”.

Fonte