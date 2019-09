“E’ fondamentale creare le condizioni legislative perché i fondi possano far crescere le aziende coinvolte e i lavoratori formati, superando concezioni burocratiche che ne appesantiscono il ruolo, e riportando alla formazione, circa 120 milioni, le risorse ad essa destinate. L’Unione europea abolisca il concetto di aiuti di Stato se riferiti a percorsi di formazione”. Questo l’appello che viene oggi da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil nel corso del forum ‘Il futuro del sapere, aziende e lavoratori nella trasformazione’ per i 15 anni di Fondimpresa svoltosi oggi a Roma all’auditorium della Tecnica. Il fondo delle quattro parti sociali, in continua crescita dall’anno della sua istituzione, è oggi il principale player in Italia con le sue oltre 200 mila aziende aderenti che rappresentano un bacino di 4 milioni e 681mila lavoratori dipendenti potenzialmente beneficiari delle attività formative finanziate.

