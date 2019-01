Italia sul fondo della classifica dei Paesi virtuosi dell’Unione Europea per la capacità di spesa dei fondi in Ict e ricerca e innovazione. E’ quanto emerge da un’analisi condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro. Secondo la ricerca dei consulenti del lavoro, “nonostante le grandi ambizioni del piano nazionale ‘Agenda Digitale’, finalizzato a rendere più competitive le aziende italiane e le infrastrutture tecnologiche, l’attuazione del programma stenta a decollare”. “In totale – sottolinea lo studio – i fondi disponibili a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr 2014-2020) per favorire l’innovazione nel nostro Paese sono 8,3 miliardi di euro: 6 miliardi per la ricerca e l’innovazione e 2,3 miliardi per lo sviluppo dell’Ict”.

