Fra le acquisizioni di documenti effettuate oggi dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Firenze sui finanziamenti alla Fondazione Open c’è quella compiuta nella sede romana del gruppo Garofalo Healt Care, società del settore della sanità privata. “E’ stata e stata fatta un’acquisizione presso l’azienda di documentazione in relazione ad alcuni finanziamenti di importi modestissimi peraltro regolarmente dichiarati come previsto dalla legge – afferma all’Adnkronos il legale del gruppo, l’avvocato Alessandro Diddi – Ovviamente non si tratta di un’acquisizione fatta nei confronti di persone indagate”.

