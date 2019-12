La Fondazione Nazionale Carlo Collodi sarà in prima fila per vedere il film ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone in uscita il prossimo 19 dicembre. “Lo andremo subito a vedere”, dice all’AdnKronos il presidente Pierfrancesco Bernacchi. “Qualche giorno fa – racconta – ho parlato con Garrone i cui collaboratori sono venuti un paio di anni fa a visitare la nostra biblioteca. E noi abbiamo già dato la presidenza onoraria a Benigni perché ha già interpretato il ruolo di Pinocchio”, aggiunge Bernacchi, che loda anche “il cast stellare”, che vanta tra l’altro Gigi Proietti, nei panni di Mangiafuoco, Rocco Papaleo (il Gatto), Massimo Ceccherini (la Volpe) e appunto Roberto Benigni che sarà Geppetto.

