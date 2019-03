Nel gruppo dei Mecenati della Veneranda Fabbrica del Duomo c’è la Fondazione Bracco che ha risposto per prima all’appello per il restauro del Grande Organo del Duomo. Una tradizione musicale quella della fondazione che continua come spiegato dalla presidente Diana Bracco: ”Questo progetto mette insieme tanti elementi che sono nel nostro cuore come l’amore per la musica e per la città di Milano. C’è la volontà di mantenere queste belle opere nel tempo, nello specifico con un restauro basato su tecniche diagnostiche. Questo è il nostro obiettivo: riuscire a dare un tocco scientifico alle nostre azioni”.

Fonte