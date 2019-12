In occasione del lancio della webserie “Te lo assicuro”, prodotta dalla Fondazione Ania, la presidente Maria Bianca Farina ha dichiarato: “Questa serie web è nata con l’idea di innovare il modo di comunicare. I temi legati al supporto che l’assicurazione può dare vengono declinati in termini scherzosi e seri al tempo stesso. Si fa capire come l’assicurazione, lungo l’arco della nostra vita, sia un alleato importante che può darci tanta serenità. Inoltre abbiamo scelto una nuova tipologia di comunicazione per essere più vicini ai ragazzi, questo ci ha portato a parlare con il loro linguaggio e ad usare i loro strumenti. Oggi abbiamo visto alcune puntate della sitcom e sono emersi i temi della prevenzione dai rischi; per far capire davvero la profondità dell’argomento abbiamo deciso di trattarli scherzandoci un po’ sopra”.

