Follia al pub, spacca la testa a pensionato con un bicchiere

I carabinieri di Imola, nel Bolognese, hanno arrestato un 24enne marocchino per lesioni personali aggravate. E’ successo questa notte, quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto la telefonata di un uomo sotto shock che riferiva di essere stato aggredito da un giovane all’interno di un pub in viale Carlo Pisacane. Una pattuglia dell’Arma si è precipitata sul posto e quando i militari sono andati a controllare hanno trovato una scena simile a quella del 12 aprile 2016, quando il 24enne marocchino, all’epoca 22enne, aveva spaccato la testa a un esercente pakistano. Al momento dell’identificazione, avvenuta intorno all’una e mezza del mattino, il 24enne era sporco del sangue proveniente dalla testa della vittima, 68enne imolese, che si era ‘aperta’ a causa di un colpo violentissimo che il ragazzo gli aveva sferrato con un bicchiere da birra. Anche il pavimento del locale era ricoperto di sangue e vetri rotti provocati dalla rottura della porta di ingresso del pub che il marocchino aveva sfondato con un pugno.

Stando alla ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe aggredito l’anziano perché ‘colpevole’ di aver preso le difese di una coppia di clienti che lo stesso marocchino aveva iniziato a insultare e provocare. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane marocchino ha trascorso la notte in cella, in attesa di essere accompagnato nelle aule giudiziarie del Tribunale di Bologna per l’udienza di convalida dell’arresto. Medicato dai sanitari del 118, il 68enne è stato giudicato guaribile in 21 giorni.