Follia a Roma, rapper 'occupa' cabina metro B

(FOTOGRAMMA)

Una bravata in diretta social dalla metro B di Roma. Protagonista di questo episodio è il rapper Gast che, via Instagram, ha realizzato un filmato live in cui gli utenti hanno potuto seguire il suo ingresso nella cabina di guida (quella vuota, mentre il convoglio andava nella direzione opposta) dopo che – poco prima – sulla banchina si era avvicinato ad un vigilante, imitando il gesto di rubargli la pistola dalla fondina.

“Avete visto? A volte si apre la porta” ha sottolineato il rapper. Che poi, filmando le rotaie che scorrevano nella galleria, ha scherzato: “M’hanno preso a lavorare in metro”. Tutto accompagnato dai commenti dei follower in diretta: “Ma la storia della guardia?” ha scritto un utente. Oppure: “Paga il biglietto come fanno gli altri”.

“Vi piace ‘sta super diretta in metro?” ha chiesto Gast durante il live, durato circa 15 minuti, come si sente in un video pubblicato dal ‘Messaggero’. Poi ha mostrato le telecamere di sicurezza: “Non lo rifate a casa – ha detto durante la sosta in una stazione – ma se doveste decidere di farlo, date un’occhiata dallo specchietto… perché semmai ti ritrovi il vigilante, chissà cosa pensa che volevate fare”.