Follettina Creation un paio di settimane fa è stata ospite a Pomeriggio Cinque e nonostante abbia fin da subito speso belle parole sull’ospitalità e la gentilezza di Barbara d’Urso, nel video che ha caricato su YouTube questo week end ha dichiarato che una domanda che le è stata fatta l’ha messa molto a disagio.

Probabilmente per rompere il ghiaccio Barbara d’Urso ha infatti chiesto a Follettina Creation se si fosse recentemente lavata i capelli (il riferimento è ovviamente ad uno dei video più visualizzati del suo canale dove, rispondendo alle critiche degli haters, confessa di farsi uno shampoo a settimana per non danneggiare i capelli) ottenendo una risposta affermativa da parte della YouTuber.

Una domanda ironica che però ha spiazzato Follettina Creation, come confessato nel video reazione:

“Devo dire che mi sono trovata così e così e vi spiego perché: all’inizio Barbara d’Urso ha fatto alcune domande che avrebbe potuto non fare ma ci sta perché sono attaccata anche su quello su YouTube, ma ci sono rimasta un po’ male. Dopo un primo momento di disagio totale, perché veramente non sono abituata a stare in tv era la mia prima volta, Barbara mi ha fatto cantare e ballare e mi sono un pochino sciolta. E’ stata un’esperienza che mi ha giovato, ma che al momento non rifarei. […] Barbara durante le pause pubblicitarie veniva da me è stata molto carina, anche dopo la puntata sono stata nel suo camerino e abbiamo fatto un video”.

Ovviamente spero che Barbara d’Urso la inviti di nuovo per poter chiarire il misunderstanding sullo shampoo e regalarci altri momenti di Follettina in TV.



“La prossima volta che tornerò a Pomeriggio 5 sarò più magra. Sto facendo una dieta, anche se a Mediaset mi hanno dato due panini e li ho mangiati, non avevo mangiato nulla prima e avevo fame. Io non seguivo tanto Pomeriggio 5, diciamo che guardavo qualche puntata quando avevo tempo. Infatti l’ho detto anche a Barbara che guardo qualche puntata così, quando ho tempo. Le ho detto che guardo magari le puntate dove ci sono le persone che mi interessano. Lei mi ha detto ‘ma sei famosa Folly, non hai tempo’. Non è che non ho tempo, diciamo che quando parla di cronaca mi viene l’ansia. Io sto già male di mio, se poi sento parlare di omicidi e cose brutte sto peggio. La seconda parte invece mi piace un casino, le ho detto anche questo, che è la parte dove ero io. Credo che lei abbia capito il mio punto di vista. Devo dire che si è comportata bene con me, sono stata bene, forse la domanda sui capelli non mi è piaciuta, ma va bene lo stesso. Come dire, lei ha giocato su questa cosa, ma non mi ha dato fastidio, alla fine mi è servita per poter dire in pubblico, davanti a milioni di persone la verità. Vorrei ringraziare la d’Urso, perché purtroppo mi hanno fatta uscire e mi sono scordata, non ce l’ho fatta a salutarla.”