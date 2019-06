Nessuna passeggiata al parco con Aurora o cambio del pannolino per Maria Sofì, nemmeno un video shopping dal cinese, ieri Follettina Creation ha caricato sul suo canale You Tube un filmato davvero inaspettato.

La clip in questione si intitola “Vi racconto il mio stato d’animo in questo periodo e come mi sento”, nella quale Maria Grazia rivela di essere in crisi, perché ha paura di restare sola e di non essere una buona figlia per i suoi genitori virtuali (mi dicono abbia dei genitori e dei figli virtuali su un gioco chiamato Second Life).

“E’ un periodo per me non facile. Ho delle paure che non riesco a togliermi. Ho paura che le persone che mi vogliono bene non mi vogliono più. Ho paura di non essere adeguata e adatta oppure di non essere una figlia adeguata. Adesso ho dei genitori virtuali che amo alla follia. Penso di non essere adeguata e di non essere una buona figlia. Ho paura di perdere le persone a cui voglio bene. Dentro di me mi sento come una bambina che ha bisogno delle coccole delle persone a cui vuole bene. Ho bisogno di protezione. Anche se ho 39 anni, mi sento piccina e questo mi spaventa perché ho quasi 40 anni follettini e follettine. Io non voglio che vediate solo le cose positive di me, ma anche quando non sto bene come adesso. Ho paura di rimanere sola. Spesso ho delle crisi di pianto veramente forti, ma in una maniera che non potete immaginare. Non auguro a nessuno di provare quello che adesso sto provando io. Dico che è una situazione brutta, che non potete nemmeno immaginare. […] Io mi sento una bambina piccola, ho bisogno di attenzioni e coccole”.

In realtà il lato fragile di Follettina era abbastanza evidente anche prima di questo video. Sono felice del fatto che Maria Grazia abbia deciso di farsi aiutare da ‘persone competenti in materia’. Adesso speriamo solo che affianchi a Second Life anche delle amicizie reali, persone che la possano abbracciare, non solo virtualmente.