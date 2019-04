Subito dopo la sua ospitata nel santuario di Barbara d’Urso, Follettina Creation durante una live, ha raccontato la sua prima esperienza in tv. Folly ha anche svelato quello che si sono dette lei e la Santa di Cologno a telecamere spente.

“La prossima volta che tornerò a Pomeriggio 5 sarò più magra. Sto facendo una dieta, anche se a Mediaset mi hanno dato due panini e li ho mangiati, non avevo mangiato nulla prima e avevo fame.

Io non seguivo tanto Pomeriggio 5, diciamo che guardavo qualche puntata quando avevo tempo. Infatti l’ho detto anche a Barbara che guardo qualche puntata così, quando ho tempo.

Le ho detto che guardo magari le puntate dove ci sono le persone che mi interessano. Lei mi ha detto ‘ma sei famosa Folly, non hai tempo’. Non è che non ho tempo, diciamo che quando parla di cronaca mi viene l’ansia. Io sto già male di mio, se poi sento parlare di omicidi e cose brutte sto peggio. La seconda parte invece mi piace un casino, le ho detto anche questo, che è la parte dove ero io. Credo che lei abbia capito il mio punto di vista. Devo dire che si è comportata bene con me, sono stata bene, forse la domanda sui capelli non mi è piaciuta, ma va bene lo stesso. Come dire, lei ha giocato su questa cosa, ma non mi ha dato fastidio, alla fine mi è servita per poter dire in pubblico, davanti a milioni di persone la verità.

Vorrei ringraziare la d’Urso, perché purtroppo mi hanno fatta uscire e mi sono scordata, non ce l’ho fatta a salutarla.”