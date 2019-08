Ieri ‘Poraccitudine Influencer’ ha pubblicato delle storie nelle quali dichiara che c’è una famosa youtuber che le ha chiesto 250 € per pubblicare un video nel suo account. La ragazza però non ha fatto il nome della furbetta.

“Instagram ha dato alla testa un po’ a tutti. Ma c’è una grandissima youtuber che mi ha chiesto 250€ per mettere il mio video sul suo profilo. Io ho mandato una mail a questa persona per poter fare una collaborazione. Questa persona non si è informata di chi sono io, nemmeno di quello che faccio. Mi ha detto però che avrebbe messo qualsiasi contenuto avessi voluto sul suo profilo. Ma poi questi soldi sono a nero. Cioè, tu mi chiedi 250€ senza fattura? Facendo il calcolo di quanta gente c’è su Instagram, se ogni volta che qualcuno le chiede un video saluto o una collaborazione lei chiede 250€… fate i vostri calcoli”.

Ma se ‘Poraccitudine Influencer’ non ha fatto nomi, è arrivato Amedeo Venza di Uomini e Donne a svelare il mistero.

“Follettina chiede un compenso di 250 euro ad una ragazza per taggarla in un video. O è il caldo, oppure questa sta male da sempre”.

Follettina Creation che chiede 250€ per un video tag? No scusatemi ma io non ci voglio credere.