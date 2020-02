Quattro antagonisti bloccati dalla polizia, tre agenti della Digos feriti e un’auto della polizia devastata: questo il bilancio degli scontri tra centri sociali e polizia scoppiati al Campus Einaudi dell’Università di Torino in occasione del convegno ‘Fascismo-Colonialismo-Foibe’.

Il parapiglia è scoppiato quando i collettivi hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine per raggiungere l’aula del Fuan dedicata a Paolo Borsellino, dove alcuni studenti di destra stavano volantinando per protesta contro il convegno ritenuto “giustificazionista” delle foibe. Gli antagonisti hanno sfondato la porta e devastato l’aula. Al vaglio la posizione dei 4 fermati.

Fonte