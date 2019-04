Fabio Fognini batte in rimonta, dopo quasi due combattute ore, il croato Borna Coric e vola in semifinale per sfidare Rafa Nadal. L’impresa del 31enne di Arma di Taggia, numero 18 del ranking mondiale, al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, si gioca sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. L’azzurro ha sconfitto in tre set (1-6, 6-3, 6-2) Coric, numero 13 delle classifiche mondiali, dopo essere stato in svantaggio di un set e un break. Quando la partita sembrava aver già preso una direzione, Fognini è riuscito a riprendere in mano la situazione e accaparrarsi la semifinale.

L’appuntamento con lo spagnolo, 11 volte trionfatore a Montecarlo e re indiscusso della terra battuta, è per oggi non prima delle 15.30. La diretta sarà trasmessa da Sky.

